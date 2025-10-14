Acquista il giornale
Da 0-2 a 3-2, prima vittoria del Giappone sul Brasile

In amichevole a Tokyo, secondo ko per la selezione di Ancelotti

di Redazione Sport
14 ottobre 2025
Il Giappone ha conquistato la sua prima vittoria contro il Brasile grazie alla rimonta maturata nel secondo tempo dell'amichevole giocata a Tokyo e vinta 3-2 dai padroni di casa. La squadra del ct Carlo Ancelotti ha chiuso il primo tempo in vantaggio 2-0, con le reti di Luiz Henrique e Gabriel Martinelli. Ma la reazione del Giappone nella ripresa ha prodotto i gol di Takumi Minamino, Keito Nakamura e Ayase Ueda, mandando in visibilio i quasi 45.000 spettatori.

E' stata la prima vittoria del Giappone sul Brasile in 14 precedenti. E' stata anche la seconda sconfitta del Brasile da quando Ancelotti è subentrato a maggio, dopo quella esterna (1-0) contro la Bolivia, nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, ai quali entrambe le nazionali sono già promosse.

