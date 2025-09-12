Da riders night a fan zone, MotoGp a Misano corre 'fuori pista'

Semaforo verde per il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dal 12 al 14 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Come da tradizione, l'adrenalina non si limiterà alla gara in pista, ma invaderà tutta la riviera romagnola con una serie di eventi targati Red Bull. Esperienze immersive, show freestyle, musica e divertimento trasformeranno Riccione, Rimini e Misano nel cuore pulsante della Motor Valley.

I motori iniziano a scaldarsi giovedì 11 settembre a Riccione, in Viale Ceccarini, con l'apertura della Red Bull Riders Night: dalle 20:00, un mix esplosivo di simulatori, contest e musica dal vivo. Alle 22:00 e poi di nuovo a mezzanotte, il pubblico potrà assistere a due spettacolari freestyle show con Aras Freestyle, Adrian Guggemos e il RipKick Bike Show Team e Talaria con una moto elettrica.

Il giorno successivo, venerdì 12, la Red Bull Riders Night si sposterà sul lungomare di Rimini, sempre a partire dalle 20:00, con un nuovo appuntamento serale di freestyle. Al Misano World Circuit, invece, per gli amanti delle due ruote firmate KTM, partirà la KTM Orange Parade 2025, la parata ufficiale guidata da Pedro Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini e Maverick Viñales: oltre 400 motociclisti in pista per formare un'unica onda arancione.

Nel weekend, la Fan Zone del Misano World Circuit si trasformerà nel cuore pulsante del divertimento targato Red Bull. Sarà, infatti, presente una Sport Area, dove gli spettatori potranno rilassarsi e divertirsi con attività gratuite di volley, basket, bowling, ping pong, calcio balilla, teqball e con il Playstand ufficiale di MotoGP.

Da segnalare anche i due imperdibili appuntamenti firmati Nameless Festival: sabato 13 settembre, a partire dalle 19:00, spazio al Nameless Party, con DJ set di Afrojack allestito nell'area Misanino. Infine domenica, al termine di tutte le attività in pista (gara Moto3 alle 11:00, seguita dalla Moto2 alle 12:15 e dalla MotoGP alle 14:00), sarà il Red Bull Summer Vibes a concludere in grande stile un weekend all'insegna dei motori con chiusura alle ore 20.00.

A sostenere Red Bull in questa full immersion di motori, musica e spettacolo sarà Fastweb, official partner dell'evento.