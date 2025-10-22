Da Seul annuncio, Sinner-Alcaraz esibizione in Corea a gennaio

Un'altra esibizione-show, stavolta a ridosso degli Australian Open. Da Seul, sulle pagine del Chosun Daily, arriva l'annuncio che Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno in Corea in un match previsto all'Incheon Inspire Arena il 10 gennaio del prossimo anno. Lo spagnolo n.1 e l'azzurro n.2 sui rispettivi profili social hanno scritto "Ci vediamo in Corea" per l'appuntamento che dovrebbe essere lo "Hyundai Card Super Match". Data e programma ancora da confermare, ma i due dovrebbero scendere in campo a due giorni dal via dello slam di Melbourne.