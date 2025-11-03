Dal volley d'oro a Furlani, festa dello sport ai Collari d'Oro

Lo sport azzurro celebra i propri campioni con la cerimonia di consegna dei Collari d'Oro. Alla Casa delle Armi al Foro Italico, a Roma, tanti gli azzurri che hanno ricevuto la massima onorificenza dello sport italiano a partire dalla nazionale femminile di pallavolo, premiata dal vice presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e da quella maschile che ha ricevuto l'onorificenza da Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia e delle finanze.

A ricevere il riconoscimento, poi, anche tanti altri azzurri: da Mattia Furlani, campione del mondo di salto in lungo, a Simone Cerasuolo, oro nei 50 rana a Singapore, passando per le squadre di scherma di fioretto e sciabola, la judoka Alice Bellandi, la tennista Tyra Caterina Grant vincitrice della Billie Jean King Cup con la Nazionale insieme alle proprie compagne, l'equipaggio del quattro di coppia di canottaggio formato da Chiumento, Gentili, Panizza e Rambaldi fino al ciclismo con Elisa Longo Borghini, Vittori Bussi e la squadra che ha trionfato nell'inseguimento.

Spazio anche ai protagonisti degli sport invernali come la pattinatrice Francesca Lollobrigida, Stefania Costantini per il curling e gli snowboarder Ronald Fischnaller e Michela Moioli che puntano a ripetere i propri successi anche a Milano-Cortina.