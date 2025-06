Damien Comolli: Nuovo direttore generale della Juventus punta alla vittoria

"Cercare di vincere è la mia ossessione: è un qualcosa che fa parte della cultura del club, cercherò di rafforzarla": così il nuovo direttore generale della Juventus, Damien Comolli, spiega quali saranno gli obiettivi della squadra. "Come prima cosa la proprietà mi ha chiesto che cosa volessi ottenere, ho risposto che voglio fare di tutto per vincere - continua durante la conferenza stampa di presentazione - anche se non posso garantirlo: ci sono tante variabili, dalla sfortuna agli imprevisti, e non possiamo controllare tutto, ma se riusciremo a controllare più cose possibili, avremo più chances di vincere".