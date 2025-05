Dan Hoole trionfa nella cronometro Lucca-Pisa: "Vincere in Italia è un sogno"

"Sapevamo che oggi poteva piovere, ma non ho controllato troppo la app del meteo prima di partire. Ho dimostrato comunque di essere il più veloce sull'asciutto ed ero nelle condizioni per vincere". Lo ha detto il vincitore della cronometro Lucca-Pisa, Dan Hoole, rispondendo ai giornalisti dopo la tappa. Hoole ha poi spiegato di "avere fatto la differenza nello strappetto" e poi "di avere mantenuto quel vantaggio sul resto del tracciato". "Vincere qui è un sogno - ha concluso - perché Pisa è una città splendida e l'Italia un Paese meraviglioso che amo".

Soddisfatto di come è andata la cronometro la maglia rosa Isaac Del Toro: "Non sono caduto e non ho preso rischi e quindi è stata una bella giornata". Il corridore messicano poi guardando alla classifica generale ha sottolineato che "il team è messo molto bene in classifica ma saranno i nostri manager a decidere quali strategie adottare da qui alla fine del Giro: sono pronto a tutto, sia a difendere la maglia rosa sia ad aiutare i miei compagni". E alla domanda su che cosa provasse a svegliarsi nuovamente con la maglia rosa addosso ha risposto: "Sono felice, ma ciò che è più difficile non è svegliarsi in rosa, ma andarci a letto è riuscire ad addormentarsi: è davvero un sogno incredibile".

I corridori che si sono piazzati ai primi posti di tappa hanno potuto contare su un tracciato completamente asciutto fino al traguardo, mentre i primi della classifica, maglia rosa compresa, hanno corso praticamente tutta la gara sotto la pioggia e, soprattutto a Pisa, sotto un autentico diluvio. Alla fine Del Toro è riuscito comunque a tenere la leadership in classifica generale pur vedendo sensibilmente ridotto il suo vantaggio su Roglic e Ayuso.