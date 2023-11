Danilo, studio psicologia per aiutare i bambini" (90 characters)"

Senza dubbio voglio andare all'università per studiare Psicologia: mi piacerebbe aiutare i bambini nel calcio, forse diventerò un allenatore. Danilo, il capitano della Juventus, che ha compiuto 32 anni a luglio, ha rivelato i suoi progetti per il futuro durante l'evento "Junior Reporter". "Indossare il numero 6, come è stato fatto da un grande come Scirea, mi rende molto orgoglioso - ha detto parlando con i piccoli tifosi bianconeri - essere il capitano è una grande responsabilità, perché mi guardano persone da tutto il mondo".