Davis, Australia batte Rep.Ceca, semifinale con la Finlandia

L'Australia si è qualificata per le semifinali di Coppa Davis a Malaga, battendo in rimonta per 2-1 la Repubblica Ceca. Al Palacio de Deportes, José Maria Martín Carpena Tomas Machac ha sconfitto Jordan Thompson per 6-4, 7-5, poi nel secondo singolare Alex De Minaur ha vinto contro Jiri Lehecka per 4-6, 7-6, 7-5, mentre nel doppio decisivo Matthew Ebden e Max Purcell si sono imposti su Jiri Lehecka e Adam Pavlasek per 6-4, 7-5. L'Australia affronterà venerdì la Finlandia, che ieri aveva battuto 2-1 il Canada, campione uscente.