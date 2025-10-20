Davis: Binaghi 'il no di Sinner è doloroso, ma comprendiamo'

"Comprendiamo e rispettiamo la decisione di Jannik, per noi comunque molto dolorosa, che arriva al termine di una stagione lunga e intensa, nella quale ha ancora una volta dimostrato di essere un punto di riferimento straordinario per tutto il movimento tennistico italiano". Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi sulla rinuncia di Jannik Sinner a partecipare alle finali di Coppa Davis con l'Italia.

"La Davis rappresenta per lui, e per tutti noi, un simbolo di orgoglio e di appartenenza, e siamo certi che tornerà presto a indossare la maglia azzurra con la stessa passione e determinazione di sempre", ha aggiunto Binaghi.