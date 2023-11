Davis: Fognini gioisce con Sinner ma "Volandri non mi ha voluto"

Nel giorno in cui l'Italia ha conquistato una storica qualificazione alla finale di Coppa Davis, Fabio Fognini si è complimentato con Jannik Sinner ed ha riacceso la polemica con il capitano Filippo Volandri per averlo escluso dalle convocazioni: "Solo il capitano non mi ha voluto", ha detto il tennista ligure. Fognini, finalista oggi al torneo Challenger di Valencia, ha messo un "like" al post su Instagram con il quale Sinner ha festeggiato la vittoria azzurra sulla Serbia. Particolare notato da un utente social: "Vorrei sottolineare il "mi piace" di @fabiofogna. Questo bel movimento è iniziato da lui, per me rimane il nostro miglior doppista tutt'ora e vederlo giocare è sempre un piacere. Lo vorrei vedere a Malaga, almeno tra i ragazzi, se lo merita", ha scritto. E' stato lo stesso Fognini a rispondere: "@Groalbe SOLO (e non solo) "il capitano" non mi ha voluto. Grazie".