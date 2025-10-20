Davis: Sinner "scelta difficile, ma già vinta due volte"

"E' stata una decisione non semplice, ma dopo Torino l'obiettivo è partire col piede giusto in Australia. Non sembra, ma una settimana di preparazione in quel periodo può fare la differenza. La Coppa Davis l'abbiamo vinta nel 2023 e nel 2024 e questa volta abbiamo deciso così con il mio team". Lo ha detto Jannik Sinner a Sky Sport, in merito alla scelta di rinunciare alle finali di Davis con l'Italia a novembre a Bologna.