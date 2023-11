De Biasi lascia l'Azerbaigian 'ora cerco altra nazionale'

"In futuro se possibile cercherei un'altra nazionale, c'è qualcosa e speriamo che si concretizzi ma finché non si è firmato meglio non parlare". Gianni De Biasi guarda già a una nuova avventura da ct: lasciata dopo tre anni la panchina dell'Azerbaigian, non rinnovando il contratto in scadenza, il tecnico italiano ai microfoni di Sky si dice desideroso di fare un salto di qualità. "Spero per l'esperienza che ho e per ciò che ho dimostrato di poter trovare una selezione che mi dia possibilità di lottare per arrivare ai primi posti e di qualificarmi per qualcosa. Mi piace ormai la dimensione delle nazionali, impegni concentrati ma distanti che ti permettono di lavorare in maniera mirata" ha aggiunto De Biasi. Quanto all'Italia, sottolinea che "è una squadra che nei momenti cruciali riuscirà a tirare fuori il meglio".