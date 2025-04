De Bruyne, a fine stagione lascio il Manchester City

Kevin de Bruyne, 34 anni a giugno, ha annunciato che a fine stagione lascerà il Manchester City, il club inglese in cui ha giocato per quasi 10 anni. "Che ci piaccia o no, è giunto il momento di dirci addio", ha scritto il nazionale belga su X. Il centrocampista ha vinto sei campionati inglesi e una Champions League con i Citizens. In un emozionante messaggio ai tifosi del club, non ha dato ulteriori indicazioni sul proprio futuro.