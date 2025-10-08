De Giorgi 'io l'Ancelotti del volley? Per me è un piacere"

"Festeggiamo un qualcosa di straordinario che le due squadre sono riuscite a fare, siamo orgogliosi di far parte di questa storia. Io Ancelotti della pallavolo? Per me è un piacere, cerchiamo di portare avanti, ognuno con il suo modo, il lavoro che si fa". Lo dice Ferdinando De Giorgi, tecnico della nazionale di pallavolo maschile, prima dell'ingresso al Quirinale, dove le due squadre azzurre saranno ricevute dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Italia paese del volley? Anche. Ed è importante che queste squadre trasmettano sentimenti positivi. Vincere non è facile, non è una cosa scontata e per questo aver vinto due mondiali consecutivi rappresenta un motivo di grande orgoglio", conclude.