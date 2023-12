De Laurentiis, 'Lo scudetto è ripetibile'

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha promesso che "lo scudetto sarà un'esperienza ripetibile". Questa affermazione è stata fatta durante la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Napoli al tecnico dello scudetto Luciano Spalletti. De Laurentiis ha poi aggiunto: "Non si può vincere ogni anno senza imbrogli. Anche se non cambi i giocatori, questi non rispondono sempre allo stesso modo in campo, per senso di appagamento, per frustrazione, e poi c'è anche il rinforzo delle altre squadre. Nella vittoria conta anche la fortuna che abbiamo avuto, ma conta soprattutto quello che il grande comandante Luciano ha saputo infondere nella squadra. Lui è una persona veramente motivatrice". De Laurentiis ha poi augurato a Spalletti "un limpido cammino con la Nazionale con cui tornare a vincere ancora". Il Presidente azzurro ha anche fatto i complimenti al tecnico per un video da lui girato, e mostrato oggi per la prima volta, in cui vengono ripresi vari momenti della stagione vittoriosa. Ha inoltre ricordato che "da alcuni mesi stiamo lavorando sul lungo documentario sullo scorso anno, uscirà a febbraio".