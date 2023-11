De Laurentiis stringe per Mazzarri, annuncio imminente a Napoli

De Laurentiis stringe i tempi per il cambio sulla panchina del Napoli. L'accordo con Walter Mazzarri per guidare la squadra fino alla fine della stagione è ormai cosa fatta e si attende da un momento all'altro il comunicato con il quale la società annuncerà la fine del rapporto con Rudi Garcia e l'ingaggio del tecnico di San Vincenzo. Mazzarri a quanto pare ha accettato l'offerta di De Laurentiis senza porre alcun ostacolo. L'ingaggio, comprensivo dei premi, si dovrebbe aggirare sul milione di euro e la società non prenderebbe alcun impegno relativamente a un prolungamento dell'accordo. De Laurentiis vuole rimanere libero di decidere eventuali nuove strategie per la prossima stagione. A Mazzarri affiderebbe dunque soltanto il compito di concludere il campionato piazzandosi fra le prima quattro per ottenere la qualificazione in Champions. Secondo indiscrezioni, invece, Tudor avrebbe avanzato qualche richiesta relativa a una durata più lunga del contratto. Di qui la scelta di De Laurentiis di puntare sul tecnico che guidò il Napoli dal 2009 al 2013.