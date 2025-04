De Laurentiis su primato Napoli, 'sangue freddo, calma e gesso'

"Sangue freddo. Calma e gesso. Forza Napoli sempre!". Lo ha scritto sul social X il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria che ha riportato gli azzurri da soli in testa alla classifica di serie A. De Laurentiis gioisce per la vittoria sul Torino ma sottolinea l'importanza della concentrazione che deve rimanere per conquistare lo scudetto a quattro giornate dalla fine del campionato.