De Siervo 'da leghe ricorso contro Fifa su Mondiale club'

"C'è una decisione delle leghe europee, non solo nostra. Tutto il contesto è in fibrillazione, ma non c'è nulla contro un'istituzione ma solo tentativo di partecipare al processo decisionale e a un cambiamento". Lo ha detto l'ad della Serie A, Luigi De Siervo a margine della compilazione del calendario del prossimo campionato, confermando il ricorso della Serie A, insieme alle altre leghe europee, contro la Fifa per il Mondiale per club che aumenterà il numero di partite. "Quando Fifa e Uefa possono imporre nuove date di fatto comprimono l'attività delle leghe e dei club - ha aggiunto -. C'è preoccupazione per l' esplosione di gare che le nostre squadre dovranno fare. Abbiamo visto quanto i nostri giocatori fossero sulle gambe all'Europeo. Noi siamo riusciti in modo mirabolante a inserire un solo turno infrasettimanale, ma sacrificando la pausa invernale". De Siervo conclude poi con una novità sul calendario di quest'anno: "Anche nella penultima giornata le squadre che giocheranno per lo stesso obiettivo avranno la contemporaneità".