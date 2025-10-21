Acquista il giornale
De Siervo, per lo stadio a Venezia "passo fondamentale"

Ad Serie A: "Ogni nuovo impianto è un investimento sul futuro"

di Redazione Sport
21 ottobre 2025
La posa della prima pietra del nuovo stadio del Venezia rappresenta un passo fondamentale non solo per il Club lagunare, ma per tutto il calcio italiano - ha dichiarato l'Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo. Ogni nuovo impianto è un investimento sul futuro, sulla qualità dell'esperienza dei tifosi e sulla competitività del nostro sistema in generale. Il progetto di Venezia, in una città unica al mondo, coniuga tradizione e visione ed è un esempio virtuoso di collaborazione tra Comune di Venezia, Società di calcio e territorio da prendere come modello.

