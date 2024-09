Decine tifosi accolgono Lukaku in clinica Roma per visite

Una folla di decine di tifosi del Napoli ha dato il benvenuto a Romelu Lukaku a Villa Stuart a Roma, dove sta sostenendo le visite mediche per il club azzurro. Molti anche i media ad attendere l'attaccante che è sceso dal furgoncino del Napoli e nel caos è anche caduto un fotografo professionista, con Lukaku che si è fermato per dargli una mano ad alzarsi, come si vede nei video realizzati da diversi siti all'esterno di Villa Stuart. L'attaccante che arriva al Napoli dal Chelsea per 30 milioni firmerà il contratto triennale dopo le visite mediche e raggiungerà il tecnico azzurro Conte a Napoli.