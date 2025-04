Decisione su Atalanta-Lecce: La Lega Serie A difende la scelta di non rinviare

"Su Atalanta-Lecce abbiamo preso la migliore delle decisioni possibili, che rispettasse il lutto del Lecce e della famiglia, ma anche milioni di appassionati di calcio che hanno necessità di un campionato regolare". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, intervenuto in conferenza stampa dopo l'odierna assemblea dei club sulle critiche per il mancato rinvio della sfida tra Atalanta e Lecce per la morte del fisioterapista del club salentino.

"Credo che la Lega abbia mostrato grande sensibilità nei confronti del lutto che ha colpito il Lecce e la famiglia Fiorita. Abbiamo riprogrammato immediatamente la partita, era quello che si poteva fare - ha proseguito -. Non dico the show must go on, ma siamo la Lega calcio: dovevamo tutelare la regolarità del campionato, che non poteva prevedere un rinvio di una partita così delicata, rilevante per Champions e salvezza. Io dico tutti bravi dal divano a criticare la Lega. Capiamo il lutto del Lecce e la decisione del non essersi visto rinviare la partita".

"Intervento di Abodi? Non vorrei parlare di queste cose, io parlo delle decisioni che ho preso. Io rappresento una Lega, devo garantire la regolarità del campionato. Abbiamo preso la decisione migliore possibile e qualunque critica la respingo", ha concluso Simonelli.