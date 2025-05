Decreto Infrastrutture: finanziamenti confermati per i Gran Premi di Formula 1

"Con il decreto Infrastrutture si è concluso l'iter per il finanziamento dei due Gran Premi di Formula 1, iniziato lo scorso anno confrontandoci frequentemente con il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che ci ha seguito durante i lavori in Circuito, ultimati a tempo di record". L'ex presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani ringrazia il ministro Salvini per aver mantenuto l'impegno sui finanziamenti ai Gran Premi Italiani di Formula 1. "Ancora una volta - aggiunge Sticchi Damiani - il ministro ha onorato gli impegni verbali assunti con l'Automobile Club d'Italia ed in particolare quello per il finanziamento necessario perché potessi sottoscrivere il 27 novembre scorso il prolungamento del Contratto per ulteriori 6 anni per il GP d'Italia con Formula One World Championship Limited".