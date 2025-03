Dele Alli espulso al ritorno in campo con il Como dopo due anni

"Due anni, e non era esattamente il rientro che avevo programmato. Ma andiamo avanti". E' il messaggio via social di Dele Alli, il centrocampista inglese del Como che ieri e' entrato in campo nel finale della partita contro il Milan dopo due anni di assenza e si e' fatto subito espellere.

Alli, che aveva confessato la sua depressione e la necessita' di andare in cura dallo psicologo, e' stato espulso dopo un intervento sul milaniste Loftus-Cheek, con l'ausilio del Var: e quando l'arbitro ha deciso sulla base del video di estrarre il rosso, oltre ai suoi compagni anche il milanista Walker - ex compagno di Alli ai tempi Tottenham e suo grande amico - e' andato dal direttore di gara per chiedere di non espellere l'avversario.

Sul suo profilo Instagram, Alli ha inoltre postato lo screenshot di uno scambio di messaggi di amicizia con Loftus-Cheek, inglese come lui. "Quando l'arbitro e' andato al Var, non avevo capito che era per me...", dice Alli. "Neanche io, ero a terra perche' avevo il fiatone...", la risposta del milanista.