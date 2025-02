Delusione per Dominik Paris: sfiora il podio ai mondiali di sci di Saalbach

"Il sogno è sfumato. Mi spiace anche per i tifosi che non sono riuscito a salire sul podio, peccato". Dominik Paris non nasconde la delusione per aver mancato il bronzo nella discesa ai mondiali di sci di Saalbach: l'azzurro ha chiuso ai piedi del podio, davanti al favorito e campione in carica Odermatt. "Ho provato a mollare gli sci ma ho trovato un dosso e non ho più trovato la linea giusta - le parole dell'altoatesino - Ho lasciato tutto in quel tratto: dopo non c'era abbastanza spazio per recuperare, ci ho provato. A parte quella curva, ho sentito che la velocità c'era, però non basta: in un giorno così bisogna fare tutto bene. Di positivo c'è che sono tornato vicino ai miei livelli".