Demi Vollering trionfa alle Strade Bianche femminile 2024

L'olandese Demi Vollering (FDJ-Suez) ha vinto per la seconda volta in carriera le Strade Bianche femminile. Vollering, già vincitrice nel 2023 della classica italiana tracciata sulle colline toscane e col traguardo in piazza del Campo, a Siena, ha preceduto di 18 secondi la connazionale Anna van der Breggen. Il terzo posto è andato alla francese Ferrand-Prévot.

La ciclista della FDJ-Suez ha fatto la differenza all'uscita dell'ultima delle tredici sezioni di ghiaia, a dodici chilometri dall'arrivo. Van der Breggen, che ha ripreso la sua carriera a 34 anni questa stagione dopo aver fatto parte per tre stagioni della squadra SD Worx e diretto in particolare Vollering, è riuscita a seguirla ma ha poi ceduto nella scalata finale, a 400 metri dall'arrivo.