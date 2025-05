Denver Nuggets avanzano alle semifinali Ovest NBA superando i Clippers 120-101

Va a Denver gara-7 dei playoff Nba: i Nuggets superano 120-101 i Los Angeles Clippers e si qualificano per le semifinali a Ovest dove sfideranno Oklahoma. Altra delusione per i Clippers, alla terza eliminazione consecutiva al primo turno dei playoff. Per Denver ben 6 giocatori oltre i 15 punti in un una gara-7 e possono accontentarsi di un Nikola Jokic da 16 punti. Altra serata da dimenticare, invece, per i Clippers e per James Harden, che manca ancora l'appuntamento con una gara decisiva e chiude con soli 7 punti.

Dopo un inizio che sembra promettere un'altra lunga battaglia Denver mette le mani sulla partita già poco prima dell'intervallo lungo e nel terzo quarto affonda i Clippers con un parziale di 24-2 che taglia le gambe agli ospiti. I Nuggets viaggiano tranquilli verso il successo che assicura il passaggio del turno arrivando anche ad avere 35 punti di vantaggio.

Nella notte tra lunedì e martedì Jokic e compagni dovranno scendere di nuovo in campo per affrontare Oklahoma City e il probabile prossimo MVP Shai Gilgeous-Alexander.