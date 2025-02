Derby di Milano: Milan e Inter pareggiano 1-1 a San Siro

Finisce 1-1 a San Siro la sfida tra Milan e Inter. Dopo due vittorie rossonere nei derby stagionali, la squadra di Inzaghi ha rischiato un altro ko: il Milan passa in vantaggio alla fine del primo tempo con Reijnders, e ci pensa De Vrij nell'assedio finale a salvare i nerazzurri. Serata comunque sfortunata per l'Inter che dopo i gol annullati per fuorigioco a Dimarco e Lautaro prende tre pali con Bisseck, Thuram e Dumfries. L'Inter, con una partita da recuperare, ha 51 punti in classifica alle spalle del Napoli capolista che scende in campo stasera con la Roma.