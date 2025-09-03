Derby Roma alle 12.30, Milan-Napoli posticipo serale alla 5/a

Il derby tra Lazio e Roma in programma domenica 21 settembre si giocherà alle 12.30. La Lega calcio ha ufficializzato gli anticipi e i posticipi della Serie A dalla quarta alla dodicesima giornata: tra le gare del week end 19-22 settembre l'Inter ospita a San Siro il Sassuolo nel posticipo serale, il Milan anticipa a Udine il sabato alle 20.45, mentre chiude il Napoli il lunedì al Maradona con il Pisa alle 20.45. Milan-Napoli, alla quinta giornata, sarà il posticipo serale della domenica. Anche Juve-Milan, sesta giornata, è in programma alle 20.45 di domenica 28 settembre. Il derby di Torino, 11/a giornata, è l'anticipo del sabato alle 18 (8 novembre), mentre Inter-Milan, valida per la 12/a giornata, è in programma domenica 23 novembre alle 20.45.