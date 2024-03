Di Francesco, contro il Sassuolo non ci snatureremo

Sarà il grande ex della sfida salvezza Sassuolo-Frosinone. Il tecnico dei ciociari Eusebio Di Francesco torna a distanza di oltre 3 anni al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia dove ha conquistato risultati storici (promozione in Serie A, salvezze e qualificazione in Europa League) sulla panchina degli emiliani. Ma domani pomeriggio potrebbe spingere la sua ex squadra nel baratro. "E' una gara che contiene diversi fattori, si affrontano due formazioni che cercheranno di portare a casa il risultato fondamentale per il proseguo del campionato - sostiene Di Francesco nella conferenza dell'anti vigilia - Si tratta di una partita delicata come lo saranno tutte le altre da qui alla fine". Di Francesco ha un pensiero dolce per Berardi che ha lanciato nel grande calcio facendolo esordire in Serie A nel 2013. "Mi dispiace per l'infortunio di Domenico, ci siamo sentiti. Gli auguro il meglio per il futuro - continua il tecnico del Frosinone - Sarà una partita 50 e 50, non ci sono favoriti. Poi deciderà il campo. Per le ambizioni e per come sono state costruite le squadre il Sassuolo dovrebbe avere più forza. Noi abbiamo il vantaggio dei punti (+4, ndr) anche se fuori casa non abbiamo mai vinto. Andremo comunque a giocarcela senza snaturarci con le giuste accortezze. Cercando di tirare fuori una grande prestazione".