Di Francesco, non possiamo permetterci superficialità

"Dobbiamo evitare superficialità perché non ce le possiamo permettere: non solo in difesa ma anche in attacco dove non riusciamo a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto". Lo ha detto Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, dopo la sconfitta interna del Venezia con l'Atalanta. "Nel primo tempo i ragazzi mi sono piaciuti, hanno concesso poco, ma poi bisogna fare gol - ha aggiunto - concretizzare le occasioni che ci capitàno. Soprattutto, dobbiamo essere arrabbiati per gli errori che facciamo e che in questa categoria si pagano sempre. Deve dar loro fastidio che le sconfitte arrivino da episodi negativi: sia sul calcio d'angolo, sia sul raddoppio non possiamo concederci certe distrazioni". "Anche Pohjanpalo deve adattarsi a questa categoria - ha ammesso -: tutti assieme dobbiamo uscire da questa situazione. Andremo a Monza con determinazione e coraggio per ripartire".