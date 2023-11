Di Maria lascia la Nazionale argentina, addio al calcio

Angel Di Maria si prepara all'addio alla nazionale argentina. Il campione del mondo in carica ha annunciato la sua decisione attraverso un lungo post su Instagram. La prossima Copa America, in programma dal 20 giugno al 14 luglio 2024 negli Stati Uniti, sarà l'ultima volta che indosserà la maglia albiceleste. "Godo ogni secondo dell'affetto dei tifosi e di quello dei miei compagni e dei miei amici - scrive Di Maria - senza di loro questa storia non avrebbe lo stesso significato. L'amore di tutti voi mi ha reso quello che sono oggi". Il calciatore torna poi sugli scontri del Maracanà: "Non possiamo dimenticare i fatti accaduti allo stadio, nessuno merita un trattamento così cattivo, le botte, le famiglie e i bambini spaventati in mezzo a uno stadio dove l'unica cosa che sarebbe dovuta succedere è vedere e godersi una partita all'interno di quello che è: folklore calcistico. Spero che questo genere di cose non accada più. Noi come giocatori difenderemo sempre la nostra gente senza dubbio". "Con tutto il dolore nell'anima e sentendo un nodo alla gola dico addio alla cosa più bella che mi è capitata nella mia carriera - conclude Di Maria - indossandola, sudando e sentendola con tutto l'orgoglio. Grazie tifosi, grazie famiglia, grazie amici e compagni di squadra, continuiamo a fare la storia e questa rimarrà per tutta l'eternità".