Dimitrov in finale al Masters 1000 di Parigi

Il bulgaro Grigor Dimitrov (n.17 del mondo) ha raggiunto la finale del Masters 1000 a Parigi-Bercy, sconfiggendo in tre set il greco Stefanos Tsitsipas (n.6): 6-3, 6-7 (7/1), 7-6 (7/3). Nella finale si troverà di fronte al numero 1 del mondo Novak Djokovic, sei volte vincitore del torneo e finalista l'anno scorso, oppure Andrey Rublev (n.5), che stanno giocando in questo momento. Dimitrov disputerà la sua seconda finale in un Masters 1000, a sei anni di distanza dalla prima.