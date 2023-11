Diritti Tv: Casini 'riusciti a tenere in sicurezza il sistema'

"Diritti Tv? E' stata una negoziazione molto articolata e complessa, ma siamo riusciti a tenere in sicurezza un settore che aveva bisogno di stabilità nelle entrate". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini al Social Football Summit. "A livello nazionale era difficile immaginare di più, mentre sull'estero si può fare ancora meglio. Siamo riusciti a spiegare che andare liberi, senza paletti normativi che c'erano fino a qualche tempo fa, si poteva fare di più", ha aggiunto Casini. Parlando invece dei giovani in Italia ha spiegato: "Quello è un tema, che che se ne dica, al centro della preoccupazione delle squadre di A. E' chiaro che un mercato che porta poi a far andare via i campioni, ancor di più deve spingere le squadre ad alimentare i vivai e a crescere". Parlando dell'agenda dei prossimi mesi Casini ha parlato dell'attuazione di una "strategia ambiziosa e in linea con quella 2030 delle Nazioni Unite". "Uno degli obiettivi - ha concluso - è quello di arrivare ad azzerare i cori razzisti entro il 2030. Una sfida difficile che vogliamo vincere".