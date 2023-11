Djokovic al ATP Finals, "Stasera? Con la famiglia..."

"Stasera starò con la mia famiglia e non guarderò la partita. Domani vedrò come è andata e, se sarò qualificato, inizierò a pensare alle prossime partite": queste sono state le parole di Novak Djokovic al termine della vittoria con Hubert Hurkacz alle Atp Finals, facendo riferimento alla sfida tra Sinner e Rune da cui dipende la qualificazione alle semifinali del campione serbo. A proposito della partita con il polacco Hurkacz, Nole ha detto: "Lui è uno dei giocatori che 'amo' meno in campo perché mi dà molto fastidio con il servizio. Ha una delle migliori battute al mondo e oggi ha servito in modo incredibile. La mia è stata una buona vittoria".