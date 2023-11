Djokovic al top nel 2023, il sogno di ogni giocatore

Momento di festa sul campo del Pala Alpitour di Torino per Novak Djokovic, che con la vittoria sul danese Holger Rune nella partita d'esordio delle Nitto Atp Finals si è confermato numero 1 del ranking mondiale 2023. Prima del match fra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alex Zverev, il pubblico del palazzetto, nuovamente sold out per entrambe le sessioni, ha potuto assistere alla cerimonia di premiazione del campione serbo. "È il coronamento della stagione finire numero 1 - ha dichiarato Djokovic - è il sogno di ogni giocatore, la cosa più difficile da raggiungere. Sono molto orgoglioso", ha aggiunto, ringraziando tutto lo staff e chi gli è stato vicino. A consegnare il trofeo, il Presidente Atp, Andrea Gaudenzi.