Djokovic ci scherza su, "Sinner mi ha preso a calci nel sedere"

"Scusate il linguaggio, ma non è mai bello quando qualcuno ti prende a calci nel sedere così in campo. Però è davvero incredibile poter ancora giocare ad alto livello. Essere tra i primi 5, tra i primi 10... è una bella sensazione". Novak Djokovic ci ha scherzato su, dopo essere stato strapazzato da Sinner nella semifinale del Six Kings Slam.

"Sto dando il massimo. Ho il corpo che ho, e sono grato per tutto ciò che Dio mi ha concesso nella vita - ha detto il vincitore di 24 titoli Slam -. È stato un viaggio incredibile. C'è così tanto da celebrare. Mi piacerebbe se qualcuno potesse scambiare con me un corpo più giovane, solo per un anno, così potrei provare a battere questi ragazzi. Sarebbe bello. Scherzi a parte, ho ancora la motivazione. So che per me sta diventando molto più difficile vincere contro Jannik e Carlos (Alcaraz, ndr). Continuerò a sfidarli finché non ci riuscirò".