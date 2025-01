Djokovic critica da Binaghi per supporto a Zverev contro Sinner

"Direi che è stata una grande caduta di stile per Djokovic. Chiudere una carriera in questo modo è poco edificante: lo fa augurandosi che dei due finalisti ne vinca uno, tra l'altro nei confronti di Jannik che è un ragazzo esemplare. Non gli fanno onore le dichiarazioni di fine match". Così a Supertennis il presidente della federazione italiana tennis Angelo Binaghi riguardo a Novak Djokovic che, dopo il ritiro per infortunio durante la semifinale degli Australian Open, si è schierato dalla parte del suo avversario Zverev. "Auguro a Sascha il meglio - detto il serbo - si merita il suo primo Slam e farò il tifo per lui in finale". Binaghi si è poi soffermato sul momento di Sinner: "Vincere è difficile - ha aggiunto Binaghi a Supertennis - ma confermarsi di più. Questo principio vale, è accaduto ad esempio a Francesca Schiavone che vinse il primo Roland Garros e perse in finale il secondo. Ma non era numero uno del mondo, non aveva già vinto due Slam come Jannik, non aveva dominato la stagione precedente e non aveva 23 anni. Credo sia un caso differente. Zverev certo è un grande giocatore e arriva fresco all'appuntamento". Jannik Sinner non si è scomposto per le parole di Djokovic: "Ci stanno, lui e Zverev sono amici e si conoscono da molto tempo. Non c'è nessuna cattiveria nei miei confronti, è tutto ok. So che Zverev ha avuto altre possibilità per vincere un torneo dello Slam, domenica tutto può succedere. Io penso solo a dare il meglio di me stesso".