Djokovic in finale a Parigi, sfida a Dimitrov

Novak Djokovic continua la sua corsa verso il settimo titolo a Bercy. In semifinale ha sconfitto Andrey Rublev in tre set - 5-7 7-6(3) 7-5 - dopo tre ore di gioco, e domani si scontrerà per il titolo con il bulgaro Grigor Dimitrov. I due si incontreranno per la tredicesima volta in carriera con un bilancio di 11 vittorie e una sola sconfitta a favore del serbo.