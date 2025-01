Djokovic in semifinale agli Australian Open: battuto Alcaraz, sfiderà Zverev

Novak Djokovic, ex numero 1 ed oggi all'ottavo posto del ranking Atp, ha battuto in quattro set Carlos Alcaraz ottenendo l'accesso alla semifinale degli Australian Open per la 12ma volta, Slam che ha vinto già in 10 occasioni. Per tornare ancora in finale a Melbourne, venerdì incontrerà il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo.

Contro lo spagnolo (n.3) il serbo ha ceduto il primo set 4-6. Ha vinto quindi i successivi tre 6-4, 6-3, 6-4.