Djokovic, la mia miglior performance e contro l'eroe di casa

"Quella di oggi è stata una delle mie migliori performance della stagione, e contro l'eroe di casa. Sono fiero di me stesso e delle mie prestazioni in questi ultimi due giorni contro i migliori del mondo, Alcaraz e Sinner, che mi hanno costretto a dare sempre il meglio. Quella di oggi è stata anche una vittoria tattica". Così Novak Djokovic subito dopo aver vinto per la settima volta il titolo delle finali Atp, battendo l'azzurro. "E' stata una settimana fenomenale - dice ancora il fuoriclasse serbo -, e sono felice perché i miei due bimbi sono venuti a vedere il tennis. Ho sempre desiderato che venissero, perché ora sono consapevoli di ciò che sto facendo. E io sono orgoglioso di essere il papà di questi due angeli".