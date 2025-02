Djokovic trionfa al ritorno post-infortunio nel doppio a Doha con Verdasco

Successo per Novak Djokovic nel ritorno in campo dopo l'infortunio patito agli Australian Open. Nel primo turno del torneo di doppio a Doha, il serbo ha vinto in coppia con lo spagnolo Fernando Verdasco contro il duo formato da Bublik e Kachanov con il punteggio di 6-1 6-1. Nel prossimo turno affronteranno Heliovaara e Patten, teste di serie numero due del tabellone.

Per Verdasco, insolito compagno di Djokovic, questo sarà l'ultimo torneo nel circuito prima del ritiro. L'ex numero 7 del mondo è riuscito a procrastinare il suo addio con un doppio 6-1, un successo netto che sottolinea le ottime condizioni di entrambi. Verdasco nei giorni scorsi aveva annunciato sui social che l'Open del Qatar sarebbe stato il suo ultimo torneo e al suo fianco per l'occasione ha voluto Djokovic, avversario di tante battaglie in passato. Nel singolare, il serbo, esordirà domani contro Matteo Berrettini.