Djokovic, "Voglio vincere Coppa Davis con la Serbia"

La finale della Coppa Davis è la prossima settimana e Novak Djokovic, numero 1 del ranking mondiale, ha dichiarato in conferenza stampa dopo la partita vinta alle Atp Finals contro il polacco Hubert Hurkacz che "mi piacerebbe davvero vincerla con la Serbia. Questo è un obiettivo. La prossima settimana sarà importante per noi, per la nostra nazione. Faremo del nostro meglio. Solo dopo penserò alla prossima stagione". In attesa di sapere se si sarà qualificato per il prossimo turno.