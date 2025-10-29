Dl Racing e Lacertosus insieme alle finali Mondiali Lamborghini

Due eccellenze italiane del mondo sportivo come DL Racing e Lacertosus si uniscono nell'occasione più attesa del Lamborghini Super Trofeo 2025 e stringono una partnership che unisce prestigio, innovazione, sana passione per la competizione e il benessere e professionalità ai massimi livelli, come i risultati ottenuti in questi anni dalle due realtà dimostrano. Il team milanese, protagonista vincente nel mondo automobilistico tricolore e internazionale, e l'azienda di Parma leader nel settore del fitness fra attrezzature, abbigliamento e accessori tecnici si schierano insieme al via del grande evento che coronerà la stagione del monomarca della Casa del Toro dal 5 al 9 novembre al Misano World Circuit.

In quei giorni il Lamborghini Super Trofeo disputa sia il sesto e ultimo round stagionale sia le Finali Mondiali, con presente in massa il prestigioso parterre di auto, team e piloti provenienti da tutto il mondo e che oltre ai protagonisti di livello europeo comprenderà anche le serie che si disputano in Nord America e Asia. E' l'occasione ideale per introdurre la collaborazione tra DL Racing e Lacertosus. Attiva in tutte le giornate del mega-evento Lamborghini del 5-9 novembre, nel "village" riservato a DL Racing all'interno del paddock del circuito romagnolo Lacertosus gestirà un ampio spazio dedicato con attrezzature fitness: una vera e propria palestra che sarà utilizzata anche per dimostrazioni, esposizione e attività promozionale.

La partnership sarà quindi suggellata dalla livrea ufficiale che "vestirà" la Lamborghini Huracan ST Evo2 che il team schiera al via dell'evento con al volante Diego Locanto e Luca Segù. Oltre a essere campione italiano GT Cup Am 2025, quest'anno l'equipaggio è già salito sul podio nel round del Super Trofeo Europa disputato a Monza e ha sfiorato il successo al Nurburgring. Inoltre, Segù, 25enne pilota comasco, con DL Racing ha già vinto una gara delle Finali Mondiali Lamborghini in occasione dell'edizione 2023 all'Autodromo di Vallelunga.

Il team principal e pilota Diego Locanto: "La partnership con un'azienda di prestigio e sempre all'avanguardia nei prodotti e nelle soluzioni che propone è un'iniziativa della quale la squadra deve sentirsi orgogliosa, ma è anche ideale se pensiamo alle nostre 'mission' principali: Lacertosus è un partner sportivo con il quale condividiamo valori fondamentali e questo progetto condiviso certifica ulteriormente la nostra propensione alla cultura sportiva anche al di fuori dalle competizioni in pista per i nostri piloti, che in primis sono appunto atleti e fra l'altro molto spesso anche giovani o giovanissimi che insieme possiamo far crescere in performance e buona salute, sempre con una visione di più ampio respiro e concretamente anche in ottica stagione 2026".

Il fondatore di Lacertosus Claudio P.: "Siamo entusiasti di affiancare DL Racing in un contesto di eccellenza come le Finali Mondiali Lamborghini. Questa collaborazione rappresenta la sintesi perfetta tra performance, design e spirito sportivo, valori che da sempre guidano Lacertosus e ne definiscono l'identità. Portare il mondo del fitness nel cuore delle corse automobilistiche è molto più di una presenza: è un segnale forte della nostra filosofia, quella che vede nello sport non solo competizione, ma passione, dedizione e costante ricerca del miglioramento. Perché ogni sfida, in pista come in palestra, è un'occasione per superare i propri limiti e raggiungere una nuova forma di eccellenza".

Lamborghini Super Trofeo Europe 2025: 13 aprile Le Castellet; 1 giugno Monza; 28 giugno Spa; 31 agosto Nurburgring; 12 ottobre: Barcellona; 5-7 novembre Misano ///// World Finals: 8-9 novembre Misano.