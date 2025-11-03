Domanda su smalto e orecchini ai Collari d'oro,Marini 'medioevo'

Una domanda e si scatena la polemica a margine della consegna dei Collari d'Oro. "Non ho capito il nesso tra il nostro oro mondiale di squadra e il mio smalto o gli orecchini" scrive con una storia Instagram lo sciabolatore azzurro, Tommaso Marini, insignito della massima onorificenza Coni. Durante la consegna del premio, con una domanda sul palco, gli è stato chiesto di spiegare che forza gli desse mettere lo smalto o gli orecchini. "Oggi siamo qui come squadra e parlare di me sarebbe egoista, riporterei l'attenzione sul team", aveva risposto durante la diretta. Sui propri social ha poi aggiunto: "Posso dire cosa non rappresentano (smalto e unghie, ndr), ovvero queste domande in contesti sbagliati" e chiude con l'hastag 'medioevo'.