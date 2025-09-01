Donnarumma-City e Isak-Liverpool, Premier ultimi colpi

Colpi a suon di milioni per la Premier League, nell'ultimi giorno di una sessione di mercato piu' ricca degli ultimi anni. E' della notte la chiusura dell'affare tra Newcastle e Liverpool per Alexander Isak. L'attaccante svedese, al centro di un lungo braccio di ferro estivo, passa ai Reds per la cifra record di 130 milioni di sterline, bonus compresi: in euro, 150 milioni, per un contratto che scadra' nel 2031. Si tratta di un record assoluto per la Premier.

In particolare il Liverpool, che nei giorni scorsi aveva preso dallo Stoccarda anche il centravanti Nick Woltemade per una cifra stimata di 90 milioni, a fine mercato ne avra' spes in tutto 430.

Più 'economico' il colpo dell'ultima ora del Manchester City: Gianluigi Donnarumma, portiere della nazionale italiana, passa dal Psg alla corte di Guardiola. Ora e' a Firenze, per le visite mediche, come ha rivelato il ct Gattuso, poi la firma. Il Psg si e' accontentato di 35 milioni (in parte da recuperare col passaggio di Ederson al Fenerbahce, per 14 milioni).

E' in chiusura la telenovela Jadon Sancho: l'attaccante esterno fuori rosa dallo United aveva rifiutato diverse destinazioni italiane, ora va in prestito all'Aston Villa. Prestito anche per Kolo Mouani, inseguito dalla Juve che ha poi virato su Openda: il francese del Psg va al Tottenham, 5 milioni per un anno di prestito e senza clausole di riscatto.