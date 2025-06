Donnarumma commenta l'assenza di Acerbi: "Essere in Nazionale è un orgoglio"

"Come giudico da capitano della Nazionale il no di Acerbi?" Sicuramente lui ci avrebbe fatto comodo, però ognuno è responsabile delle proprie azioni, chi viene qui sa che deve dare tutto, è un orgoglio far parte della Nazionale e del mondo Italia. Così Gigio Donnarumma parlando oggi a Coverciano dove, da fresco vincitore della Champions League con il Psg, sta preparando con il gruppo azzurro le due gare valide per le qualificazioni mondiali con Norvegia e Moldova. "Da quando sei bambino la cosa che sogni è vestire la maglia della Nazionale", ha ribadito, "Come detto, è un motivo di orgoglio incredibile, quando si è qui bisogna dare tutto".