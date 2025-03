Donnarumma decisivo: due rigori parati contro il Liverpool, il PSG vola ai quarti

"Ricevo molte critiche da giornalisti che ignorano il ruolo del portiere: all'andata abbiamo subito un tiro e un gol. Sembrava colpa mia, ma ricordo sempre a me stesso che devo sorridere, e lavorare al massimo per il bene della squadra". E' il giorno della rivincita per Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg e della nazionale e protagonista assoluto del passaggio ai quarti Champions, dopo aver parato due rigori al Liverpool ad Anfield Road.

A incuriosire la stampa francese, il giorno dopo l'impresa dei parigini, é però soprattutto la strana scelta di 'Gigio', come lo chiama anche Le Parisien, di andare negli spogliatoi quando Luis Enrique ha radunato la squadra intera a fine supplementari per prepararsi ai rigori. "Avevo preparato qualcosa, sono andato nello spogliatoio a ripassare".