Donnarumma elogia Luis Enrique e celebra il trionfo del Psg in Champions League

''Con Luis Enrique sono migliorato in tutto, anche su impegno e dedizione in ogni singolo allenamento. E' un allenatore che ha dato grande tranquillità ed equilibrio''. Lo ha detto Gigio Donnarumma parlando del tecnico spagnolo che ha portato il Psg sul tetto d'Europa. ''E' stata una grande gioia ma ho fatto fatica a godermi quel trionfo in Champions, perché contro c'erano dei fratelli con cui ho condiviso e lottato tanto - ha aggiunto il capitano della nazionale riferendosi a diversi giocatori dell'Inter che sono, anche adesso, compagni in azzurro -. In questi giorni a Coverciano a loro non ho detto nulla, ma sabato scorso a fine gara ci siamo abbracciati''. Un altro suo grande amico è Jannick Sinner, del quale Donnarumma ha visto la scorsa settimana una partita del Roland Garros naturalmente vinta dal numero uno del tennis: ''Di lui mi sorprende la grande forza mentale che ha, riesce a non farsi condizionare da nulla, è una qualità che tutti noi dovremmo cercare di rubargli''.