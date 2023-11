Donne e violenza, Libertà di scelta è un diritto

Non dovremmo ritrovarci soltanto nel momento della riflessione e della commozione di fronte a una vita spezzata dal non amore. Soprattutto quando le cose vanno avanti normalmente, dobbiamo parlare di cosa fare per la violenza contro le donne. Dobbiamo prepararci tutti insieme e creare le condizioni affinché le donne possano sentirsi sicure e libere di scegliere la propria vita e con chi stare. Il rispetto deve essere la supremazia su ogni altra cosa. Lo ha affermato il Ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, a Palazzo Chigi.