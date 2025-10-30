Doping: 'La potenza dello sport, la scelta di dire no'
Al Tevere Remo un incontro su prevenzione dipendenze nei giovani
Un parterre d'eccezione riunito da Daniele Masala, presidente del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo venerdì 31 ottobre alle 18.00 dedicherà spazio al ruolo protettivo e formativo dello sport nella prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e di comportamenti dopanti, nonché nella diffusione tra i giovani dei sani stili di vita.
I campioni Klaus Dibiasi, Bruno Mascarenhas, Ubaldo Righetti; le figure istituzionali: il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il presidente del Cip Giunio De Sanctis, il presidente delle Fiamme Oro Francesco Montini, la presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli, Maria Spena del Cda Sport e Salute, il Consulente della presidenza del Consiglio Dipartimento Politica contro la Droga; i professori e le professoresse: Giuseppe Cilia, Antonio Bolognese; Marta Cacciotti, Maria Caterina Grassi, si alterneranno con le loro proposte dal tavolo dei relatori.
"Lo sport vaccino sociale, come deterrente delle pericolose pratiche di dipendenza dei giovani" Questo il tema che Daniele Masala, sempre attento a queste dinamiche, come persona, come atleta, come presidente del Ciscod Comitato Italiano Sport Contro la Droga svilupperà durante la serata.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su